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SK Kölsch

Schmock

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 07.11.2019
Schmock

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SK Kölsch

Folge 6: Schmock

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Als Jupp und Falk eine Galaveranstaltung von Bulgari besuchen, auf der die neue Diamantenkollektion vorgestellt wird, wird Jupp von dem Kleinkriminellen Beck und dessen Freundin Sandy niedergeschlagen und entführt, skrupellose Räuber töten einen Wachmann und lassen die wertvollen Edelsteine mitgehen.

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