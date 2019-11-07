SK Kölsch
Folge 6: Schmock
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Als Jupp und Falk eine Galaveranstaltung von Bulgari besuchen, auf der die neue Diamantenkollektion vorgestellt wird, wird Jupp von dem Kleinkriminellen Beck und dessen Freundin Sandy niedergeschlagen und entführt, skrupellose Räuber töten einen Wachmann und lassen die wertvollen Edelsteine mitgehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH