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SK Kölsch

Von Bullen und Butlern

SAT.1Staffel 5Folge 8vom 07.11.2019
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Folge 8: Von Bullen und Butlern

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nachdem in der Villa der Industriellenfamilie Tourelle der Butler Udo nach einer Weinprobe das Zeitliche gesegnet hat, soll ein Undercover-Ermittler für die Aufklärung des Falles sorgen. Die Wahl fällt auf Falk, der in Sachen Servieren und Silberputzen schon des Öfteren sein Talent bewiesen hat ...

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