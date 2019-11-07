SK Kölsch
Folge 8: Von Bullen und Butlern
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nachdem in der Villa der Industriellenfamilie Tourelle der Butler Udo nach einer Weinprobe das Zeitliche gesegnet hat, soll ein Undercover-Ermittler für die Aufklärung des Falles sorgen. Die Wahl fällt auf Falk, der in Sachen Servieren und Silberputzen schon des Öfteren sein Talent bewiesen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH