Skiweltcup Slalom der Damen Gurgl: 1. DGJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 267: Skiweltcup Slalom der Damen Gurgl: 1. DG
111 Min.Folge vom 23.11.2025
Mikaela Shiffrin (USA) ist auch beim Slalom in Gurgl jene Läuferin, die es zu schlagen gilt. Die ÖSV-Damen wollen im Heimevent den Abstand auf die Spitze verringern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ski alpin Damen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +