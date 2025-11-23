Skiweltcup Slalom der Damen Gurgl: 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 269: Skiweltcup Slalom der Damen Gurgl: 2. Durchgang
98 Min.Folge vom 23.11.2025
Mikaela Shiffrin (USA) ist auch beim Slalom in Gurgl jene Läuferin, die es zu schlagen gilt. Die ÖSV-Damen wollen beim Heimevent nach Schwierigkeiten im ersten Durchgang stärker zurückkommen.
