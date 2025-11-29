Skiweltcup: Riesenslalom der Damen in Copper Mountain - 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 274: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen in Copper Mountain - 2. Durchgang
114 Min.
Folge vom 29.11.2025
Eine überragende Alice Robinson (NZL) holt sich den Sieg im Copper-Mountain-Riesenslalom. Julia Scheib (AUT) bestätigt ihre Topform als Zweite nach ihrem Sieg in Sölden, Thea Louise Stjernesund (NOR) wird Dritte.
