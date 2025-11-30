Skiweltcup: Slalom der Damen in Copper Mountain - 1. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 276: Skiweltcup: Slalom der Damen in Copper Mountain - 1. Durchgang
14 Min.Folge vom 30.11.2025
Mikaela Shiffrin setzt sich im ersten Lauf des Slaloms von Copper Mountain an die Spitze. Die Schweizerin Wendy Holdener liegt nur 0,28 Sekunden zurück, als beste ÖSV-Dame klassierte sich Katharina Liensberger im ersten Durchgang als Dritte.
Ski alpin Damen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +