Skiweltcup: Abfahrt der Damen in St. Moritz

ORF SPORT +Staffel 1Folge 286vom 12.12.2025
Folge 286: Skiweltcup: Abfahrt der Damen in St. Moritz

96 Min.Folge vom 12.12.2025

Traumstart für Lindsey Vonn: Die 41-jährige US-Amerikanerin jubelte in der ersten Abfahrt der Saison über einen überlegenen Abfahrtssieg und ließ ihre Konkurrenz fast eine Sekunde hinter sich. Die Österreicherin Magdalena Egger überraschte mit Platz zwei, direkt hinter ihr landete ihre Teamkollegin Mirjam Puchner.

ORF SPORT +
