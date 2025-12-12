Skiweltcup: Abfahrt der Damen in St. MoritzJetzt kostenlos streamen
96 Min.
Folge vom 12.12.2025
Traumstart für Lindsey Vonn: Die 41-jährige US-Amerikanerin jubelte in der ersten Abfahrt der Saison über einen überlegenen Abfahrtssieg und ließ ihre Konkurrenz fast eine Sekunde hinter sich. Die Österreicherin Magdalena Egger überraschte mit Platz zwei, direkt hinter ihr landete ihre Teamkollegin Mirjam Puchner.
