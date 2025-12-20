Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ski alpin Damen

Skiweltcup: Abfahrt der Damen aus Val d'Isère

ORF SPORT +Staffel 1Folge 300vom 20.12.2025
Skiweltcup: Abfahrt der Damen aus Val d'Isère

78 Min.Folge vom 20.12.2025

Mit ihrem Triumph in der Abfahrt in Val d'Isère bescherte Cornelia Hütter den ÖSV-Damen den ersten Speed-Sieg der Saison. Mit ihrer nahezu fehlerfreien Fahrt konnte sie sich gegen Kira Weidle-Winkelmann aus Deutschland und die US-Amerikanerin Lindsey Vonn durchsetzen.

