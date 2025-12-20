Skiweltcup: Abfahrt der Damen aus Val d'IsèreJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 300: Skiweltcup: Abfahrt der Damen aus Val d'Isère
78 Min.Folge vom 20.12.2025
Mit ihrem Triumph in der Abfahrt in Val d'Isère bescherte Cornelia Hütter den ÖSV-Damen den ersten Speed-Sieg der Saison. Mit ihrer nahezu fehlerfreien Fahrt konnte sie sich gegen Kira Weidle-Winkelmann aus Deutschland und die US-Amerikanerin Lindsey Vonn durchsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ski alpin Damen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +