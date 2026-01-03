Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ski alpin Damen

Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora - 1. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 317vom 03.01.2026
90 Min.Folge vom 03.01.2026

Julia Scheib ist auch beim Riesentorlauf in Kranjska Gora (SLO) wieder vorne mit dabei. Die dreifache Saisonsiegerin liegt am Samstag zur Halbzeit auf Rang fünf, auf das Podest fehlen dabei nur vier Hundertstelsekunden. Die Schweizerin Camille Rast führt zur Pause vor Paula Moltzan (USA) und Lara Colturi (ALB).

