Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora - 1. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 317: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora - 1. Durchgang
90 Min.Folge vom 03.01.2026
Julia Scheib ist auch beim Riesentorlauf in Kranjska Gora (SLO) wieder vorne mit dabei. Die dreifache Saisonsiegerin liegt am Samstag zur Halbzeit auf Rang fünf, auf das Podest fehlen dabei nur vier Hundertstelsekunden. Die Schweizerin Camille Rast führt zur Pause vor Paula Moltzan (USA) und Lara Colturi (ALB).
Ski alpin Damen
