Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 319: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. Durchgang
85 Min.Folge vom 03.01.2026
Julia Scheib schiebt sich im Kranjska-Gora-Riesenslalom von Rang fünf noch auf Platz zwei hinter der Siegerin Camille Rast (SUI) vor. Die Steirerin baut ihren Vorsprung in der RTL-Disziplinenwertung deutlich aus, denn Alice Robinson (NZL) scheidet in Lauf 1 aus.
Copyrights:© ORF SPORT +