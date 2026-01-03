Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ski alpin Damen

Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 319vom 03.01.2026
Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. Durchgang

Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen

Ski alpin Damen

Folge 319: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. Durchgang

85 Min.Folge vom 03.01.2026

Julia Scheib schiebt sich im Kranjska-Gora-Riesenslalom von Rang fünf noch auf Platz zwei hinter der Siegerin Camille Rast (SUI) vor. Die Steirerin baut ihren Vorsprung in der RTL-Disziplinenwertung deutlich aus, denn Alice Robinson (NZL) scheidet in Lauf 1 aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ski alpin Damen
ORF SPORT +
Ski alpin Damen

Ski alpin Damen

Alle 1 Staffeln und Folgen