Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: Siegerehrung
Ski alpin Damen
Folge 320: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: Siegerehrung
7 Min.Folge vom 03.01.2026
Sendungshinweis: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Kranjska Gora: 2. Durchgang, 03.01.2026, 12:45 Uhr in ORF 1 und im Stream Julia Scheib schiebt sich im Kranjska-Gora-Riesenslalom von Rang fünf noch auf Platz zwei hinter der Siegerin Camille Rast (SUI) vor. Die Steirerin baut ihren Vorsprung in der RTL-Disziplinenwertung deutlich aus, denn Alice Robinson (NZL) scheidet in Lauf 1 aus.
Ski alpin Damen
Copyrights:© ORF SPORT +