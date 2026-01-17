Skiweltcup Abfahrt der Damen TarvisioJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 340: Skiweltcup Abfahrt der Damen Tarvisio
Folge vom 17.01.2026
Der Damen-Weltcup kehrte nach 15 Jahren wieder für Speed-Rennen ins italienische Tarvis zurück. Für die meisten Läuferinnen war die Strecke Neuland - nicht so für Lindsey Vonn, die letzte Siegerin von Tarvis. Doch auch eine hartnäckige Nebelbank mischte entscheidend mit.
© ORF SPORT +