Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ski alpin Damen

Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang (in voller Länge)

ORF SPORT +Staffel 1Folge 352vom 24.01.2026
Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang (in voller Länge)

Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen

Ski alpin Damen

Folge 352: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang (in voller Länge)

66 Min.Folge vom 24.01.2026

Sara Hector (SWE) verteidigt ihre Führung nach Lauf eins im Riesenslalom in Tschechien vor Moltzan (USA) und Shiffrin (USA). Julia Scheib (AUT) scheidet in Lauf zwei aus. Ihre stärkste Konkurrentin um RTL-Kristall, Camille Rast (SUI), wird Vierte und liegt nun 89 Punkte hinter der Steirerin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ski alpin Damen
ORF SPORT +
Ski alpin Damen

Ski alpin Damen

Alle 1 Staffeln und Folgen