Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 352: Skiweltcup: Riesenslalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang (in voller Länge)
66 Min.Folge vom 24.01.2026
Sara Hector (SWE) verteidigt ihre Führung nach Lauf eins im Riesenslalom in Tschechien vor Moltzan (USA) und Shiffrin (USA). Julia Scheib (AUT) scheidet in Lauf zwei aus. Ihre stärkste Konkurrentin um RTL-Kristall, Camille Rast (SUI), wird Vierte und liegt nun 89 Punkte hinter der Steirerin.
Copyrights:© ORF SPORT +