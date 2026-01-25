Skiweltcup: Slalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Damen
Folge 356: Skiweltcup: Slalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang
71 Min.Folge vom 25.01.2026
Mikaela Shiffrin (USA) deklassiert die Konkurrenz im Spindleruv-Mlyn-Slalom (CZE). Camille Rast (SUI) kann als Zweite mit 1,67 Sekunden Rückstand den Kampf um Slalomkristall offenhalten. Kathatrina Truppe verfehlt als vierte hinter Emma Aicher (GER) knapp das Podium.
Copyrights:© ORF SPORT +