Ski alpin Damen

Skiweltcup: Slalom der Damen Spindleruv Mlyn - 2. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 356vom 25.01.2026
Mikaela Shiffrin (USA) deklassiert die Konkurrenz im Spindleruv-Mlyn-Slalom (CZE). Camille Rast (SUI) kann als Zweite mit 1,67 Sekunden Rückstand den Kampf um Slalomkristall offenhalten. Kathatrina Truppe verfehlt als vierte hinter Emma Aicher (GER) knapp das Podium.

