Am Sonntag stand in andorranischen Soldeu der zweite Super-G auf dem Programm. Nachdem am Vortag die Deutsche Emma Aicher triumphierte, war sie erneut Favoritin auf den Sieg. Doch auch die Österreicherinnen um Cornelia Hütter hatten die Podestplätze im Visier.
