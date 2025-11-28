Skiweltcup Riesenslalom der Herren Copper Mountain: 1. DGJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 273: Skiweltcup Riesenslalom der Herren Copper Mountain: 1. DG
46 Min.Folge vom 28.11.2025
Stefan Brennsteiner hat sich beim Riesentorlauf in Copper Mountain (USA) eine hervorragende Ausgangsposition für die Entscheidung gesichert. Der 34-Jährige führt nach dem ersten Durchgang 0,26 Sekunden vor dem Slowenen Zan Kranjec, weitere 22 Hundertstel dahinter lauert der Schweizer Thomas Tumler. Marco Odermatt (SUI) fiel aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ski alpin Herren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +