Folge 275: Skiweltcup Riesenslalom der Herren Copper Mountain: 2. DG
Folge vom 28.11.2025
Stefan Brennsteiner (AUT) kann seine Halbzeitführung im Copper-Mountain-Riesenslalom souverän verteidigen und fährt seinen ersten Weltcupsieg ein. Er distanziert Kristoffersen (NOR) um fast eine Sekunde, Zubcic (CRO) wird Dritter, Schwarz (AUT) verpasst das Podium um 2 Hundertstel und wird Vierter.
Copyrights:© ORF SPORT +