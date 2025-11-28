Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ski alpin Herren

ORF SPORT +Staffel 1Folge 275vom 28.11.2025
Ski alpin Herren

127 Min.Folge vom 28.11.2025

Stefan Brennsteiner (AUT) kann seine Halbzeitführung im Copper-Mountain-Riesenslalom souverän verteidigen und fährt seinen ersten Weltcupsieg ein. Er distanziert Kristoffersen (NOR) um fast eine Sekunde, Zubcic (CRO) wird Dritter, Schwarz (AUT) verpasst das Podium um 2 Hundertstel und wird Vierter.

