Skiweltcup: Super-G der Herren in Beaver Creek
05.12.2025
Vincent Kriechmayr hat beim Super-G in Beaver Creek seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 34-Jährige setzte sich am Freitag 0,56 Sekunden vor dem Norweger Fredrik Möller durch. Den Ski-Austria-Erfolg zum Abschluss der Speed-Bewerbe in Colorado krönte Vizeweltmeister Raphael Haaser mit 1,03 Sekunden Rückstand als Dritter. Wegen des turbulenten Wetters war der Super-G zu einem Chaosrennen geworden. Nach 31 Startern wurde das Rennen abgebrochen und gewertet.
