Skiweltcup: Super-G der Herren aus Gröden

ORF SPORT + vom 19.12.2025
Gröden wurde erneut zum Schauplatz einer Überraschung: Der Tscheche Jan Zabystran feierte am Freitag im Super-G überraschend seinen ersten Weltcup-Sieg und damit auch den ersten für sein Heimatland. Hinter ihm landete Weltcup-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz, Platz drei ging an den Italiener Giovanni Franzoni, der ebenfalls erstmals am Podest landete. Bester ÖSV-Starter wurde Daniel Hemetsberger als Siebenter.

