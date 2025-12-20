Skiweltcup: Abfahrt der Herren aus GrödenJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 299: Skiweltcup: Abfahrt der Herren aus Gröden
130 Min.Folge vom 20.12.2025
Einmal mehr dominierten die Schweizer am Samstag das Abfahrtsspektakel in Gröden. Franjo von Allmen setzte sich gegen seinen Landsmann Marco Odermatt und dem Italiener Florian Schieder durch und holte sich den Sieg. Für die ÖSV-Läufer endete das Rennen mit einer weiteren Enttäuschung, bester Österreicher wurde Andreas Ploier als Elfter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ski alpin Herren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +