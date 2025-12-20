Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ski alpin Herren

Skiweltcup: Abfahrt der Herren aus Gröden

ORF SPORT +Staffel 1Folge 299vom 20.12.2025
Skiweltcup: Abfahrt der Herren aus Gröden

Skiweltcup: Abfahrt der Herren aus GrödenJetzt kostenlos streamen

Ski alpin Herren

Folge 299: Skiweltcup: Abfahrt der Herren aus Gröden

130 Min.Folge vom 20.12.2025

Einmal mehr dominierten die Schweizer am Samstag das Abfahrtsspektakel in Gröden. Franjo von Allmen setzte sich gegen seinen Landsmann Marco Odermatt und dem Italiener Florian Schieder durch und holte sich den Sieg. Für die ÖSV-Läufer endete das Rennen mit einer weiteren Enttäuschung, bester Österreicher wurde Andreas Ploier als Elfter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ski alpin Herren
ORF SPORT +
Ski alpin Herren

Ski alpin Herren

Alle 1 Staffeln und Folgen