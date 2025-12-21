Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skiweltcup: Riesenslalom der Herren Alta Badia - 2. Durchgang

ORF SPORT +Staffel 1Folge 303vom 21.12.2025
97 Min.Folge vom 21.12.2025

Marco Schwarz gewann den Riesentorlauf-Klassiker in Alta Badia und feierte damit seinen siebenten Weltcupsieg. Der Kärntner setzte sich vor Lucas Pinheiro Braathen und Stefan Brennsteiner durch und jubelte über seinen ersten Erfolg seit dem Comeback nach langer Verletzungspause.

