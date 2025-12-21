Skiweltcup: Riesenslalom der Herren Alta Badia - 2. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Marco Schwarz gewann den Riesentorlauf-Klassiker in Alta Badia und feierte damit seinen siebenten Weltcupsieg. Der Kärntner setzte sich vor Lucas Pinheiro Braathen und Stefan Brennsteiner durch und jubelte über seinen ersten Erfolg seit dem Comeback nach langer Verletzungspause.
