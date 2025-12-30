Skiweltcup: Super-G Herren, Highlights aus LivignoJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 314: Skiweltcup: Super-G Herren, Highlights aus Livigno
61 Min.Folge vom 30.12.2025
Marco Schwarz hat am Samstag sein erstes Speed-Rennen gewonnen. Der 30-jährige Kärntner feierte im italienischen Livigno beim Super-G, der aufgrund seiner Länge, der Strecke und Kurssetzung eher an einen schnellen Riesentorlauf erinnerte, seinen achten Erfolg im Weltcup. Schwarz wehrte den Ansturm der Schweizer Konkurrenz, die sich auf den Rängen zwei bis vier einreihte, mit einer fehlerlosen Fahrt ab.
Copyrights:© ORF SPORT +