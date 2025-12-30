Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skiweltcup: Super-G Herren, Highlights aus Livigno

ORF SPORT +Staffel 1Folge 314vom 30.12.2025
61 Min.Folge vom 30.12.2025

Marco Schwarz hat am Samstag sein erstes Speed-Rennen gewonnen. Der 30-jährige Kärntner feierte im italienischen Livigno beim Super-G, der aufgrund seiner Länge, der Strecke und Kurssetzung eher an einen schnellen Riesentorlauf erinnerte, seinen achten Erfolg im Weltcup. Schwarz wehrte den Ansturm der Schweizer Konkurrenz, die sich auf den Rängen zwei bis vier einreihte, mit einer fehlerlosen Fahrt ab.

