Ski alpin Herren

ORF SPORT +Staffel 1Folge 316vom 07.01.2026
99 Min.Folge vom 07.01.2026

Der Herren-Nachtslalom in Madonna di Campiglio fand unter großer Spannung statt. Auf der anspruchsvollen Strecke lieferten sich die Athleten einen engen Wettkampf, bei dem Hundertstel über die Platzierungen entschieden. Bereits im ersten Durchgang zeichnete sich ein packendes Rennen ab. Bildquelle: GEPA pictures/ Harald Steiner

ORF SPORT +
