ORF SPORT +Staffel 1Folge 329vom 17.01.2026
148 Min.Folge vom 17.01.2026

Er hat die letzten drei Abfahrten in Wengen gewonnen - und so führte auch heuer der Weg zum Sieg über den Schweizer Superstar Marco Odermatt. Doch auch Super-G-Sieger Giovanni Franzoni und natürlich auch die ÖSV-Starter wollten am Lauberhorn ein Wörtchen mitreden.

