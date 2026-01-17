Skiweltcup Abfahrt der Herren WengenJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 329: Skiweltcup Abfahrt der Herren Wengen
148 Min.Folge vom 17.01.2026
Er hat die letzten drei Abfahrten in Wengen gewonnen - und so führte auch heuer der Weg zum Sieg über den Schweizer Superstar Marco Odermatt. Doch auch Super-G-Sieger Giovanni Franzoni und natürlich auch die ÖSV-Starter wollten am Lauberhorn ein Wörtchen mitreden.
Copyrights:© ORF SPORT +