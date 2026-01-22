Skiweltcup: Abfahrtstraining der Herren Kitzbühel - HighlightsJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 339: Skiweltcup: Abfahrtstraining der Herren Kitzbühel - Highlights
31 Min.Folge vom 22.01.2026
Das zweite Streif-Abfahrtstraining in Kitzbühel ist am Mittwoch von einem schweren Sturz überschattet worden. Der Franzose Ken Caillot stürzte nach einem Verschneider mit Startnummer 59 kurz vor der Mausefalle und schlug nach heftigem Abflug über die Kante am Fuße der Mausefalle auf.
