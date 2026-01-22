Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 339vom 22.01.2026
31 Min.Folge vom 22.01.2026

Das zweite Streif-Abfahrtstraining in Kitzbühel ist am Mittwoch von einem schweren Sturz überschattet worden. Der Franzose Ken Caillot stürzte nach einem Verschneider mit Startnummer 59 kurz vor der Mausefalle und schlug nach heftigem Abflug über die Kante am Fuße der Mausefalle auf.

