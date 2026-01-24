Skiweltcup: Abfahrt der Herren Kitzbühel - Die SiegerehrungJetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 350: Skiweltcup: Abfahrt der Herren Kitzbühel - Die Siegerehrung
14 Min.Folge vom 24.01.2026
Giovanni Franzoni hat am Samstag seinen kometenhaften Aufstieg in die Weltspitze mit dem Abfahrtssieg in Kitzbühel gekrönt. Der 24-jährige Italiener triumphierte in einem wahren Herzschlagfinale auf der Streif mit einem Vorsprung von 0,07 Sekunden auf den Schweizer Marco Odermatt. Rang drei ging überraschend an den Franzosen Maxence Muzaton (+0,39).
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +