Skiweltcup: Abfahrt der Herren Kitzbühel - Die Siegerehrung

ORF SPORT +Staffel 1Folge 350vom 24.01.2026
Giovanni Franzoni hat am Samstag seinen kometenhaften Aufstieg in die Weltspitze mit dem Abfahrtssieg in Kitzbühel gekrönt. Der 24-jährige Italiener triumphierte in einem wahren Herzschlagfinale auf der Streif mit einem Vorsprung von 0,07 Sekunden auf den Schweizer Marco Odermatt. Rang drei ging überraschend an den Franzosen Maxence Muzaton (+0,39).

