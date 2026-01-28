Skiweltcup: Slalom der Herren Schladming - 1. Durchgang ab Nummer 37Jetzt kostenlos streamen
Ski alpin Herren
Folge 364: Skiweltcup: Slalom der Herren Schladming - 1. Durchgang ab Nummer 37
32 Min.Folge vom 28.01.2026
Atle Lie McGrath (NOR) setzt mit Nummer eins die Bestzeit im 1. Lauf des Planai-Slaloms 15 Hundertstel vor Henrik Kristoffersen (NOR). Bester Ski-Austria-Athlet ist Fabio Gstrein (AUT) auf Rang 10 (+1,22). Manuel Feller liegt auf Platz 13 bereits 1,68 Sekunden zurück.
Ski alpin Herren
Copyrights:© ORF SPORT +