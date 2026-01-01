Skinny um jeden Preis - Wer profitiert von dem Abnehmhype?
1 StaffelAb 0
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Skinny um jeden Preis - Wer profitiert von dem Abnehmhype?
Pharmakonzerne verdienen Milliarden an Spritzen wie Ozempic oder Mounjaro, während Experten vor massiven Nebenwirkungen warnen. Und Influencer machen mit Abnehmprogrammen kräftig Geschäft. "Skinny" auszusehen ist zum einträglichen Trend geworden, der über Social Media in die Mitte der Gesellschaft drängt. Die Reportage zeigt jedoch, wie gefährlich der Algorithmus Essstörungen befeuert - und deckt auf, wer wirklich vom Abnehm-Hype profitiert.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
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