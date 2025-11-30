Skisprung-Weltcup Damen Falun (SWE) HS 132: Das SpringenJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Damen
Folge 178: Skisprung-Weltcup Damen Falun (SWE) HS 132: Das Springen
41 Min.Folge vom 30.11.2025
Die Ski-Austria-Springerin Lisa Eder hat beim Weltcup der Damen auf der Großschanze in Falun am Sonntag den sechsten Rang belegt. Der Sieg ging an die Halbzeit-Führende Nika Prevc aus Slowenien, die sich vor der bisherigen Saisondominatorin Nozomi Maruyama aus Japan durchsetzte. Rang drei ging an Eirin Maria Kvandal (NOR).
Skisprung-Weltcup der Damen
