Skisprung-Weltcup Damen Engelberg: Großschanze
Skisprung-Weltcup der Damen
Folge 186: Skisprung-Weltcup Damen Engelberg: Großschanze
45 Min.Folge vom 20.12.2025
1. DG: Julia Mühlbacher (AUT) | 1. DG: Lisa Eder (AUT) | 1. DG: Startnummer 55 bis 56 | Blick auf das Ergebnis nach Durchgang eins | 2. DG: Springerinnen 30 bis 20 | 2. DG: Julia Mühlbacher (AUT) | 2. DG: Lisa Eder (AUT) | 2. DG: Springerinnen 23 bis 28 | 2. DG: Nozomi Maruyama (JPN) | 2. DG: Nika Prevc (SLO) | Blick auf das Ergebnis | Julia Mühlbacher über ihren Sprung | Lisa Eder über ihren Sprung
Skisprung-Weltcup der Damen
0
Copyrights:© ORF SPORT +