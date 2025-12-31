Skisprung-Weltcup der Damen Garmisch GroßschanzeJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Damen
Folge 191: Skisprung-Weltcup der Damen Garmisch Großschanze
101 Min.Folge vom 31.12.2025
Lisa Eder hat am Mittwoch beim Silvesterspringen in Garmisch-Partenkirchen den erhofften Podestplatz knapp verpasst. Die 24-jährige Salzburgerin, nach dem ersten Durchgang noch Dritte, belegte beim Auftakt der Two-Nights-Tour schließlich Rang vier, auf das Stockerl fehlten 4,2 Punkte. Überlegene Siegerin auf der großen Olympiaschanze wurde Nika Prevc.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Skisprung-Weltcup der Damen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +