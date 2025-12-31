Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 191vom 31.12.2025
101 Min.Folge vom 31.12.2025

Lisa Eder hat am Mittwoch beim Silvesterspringen in Garmisch-Partenkirchen den erhofften Podestplatz knapp verpasst. Die 24-jährige Salzburgerin, nach dem ersten Durchgang noch Dritte, belegte beim Auftakt der Two-Nights-Tour schließlich Rang vier, auf das Stockerl fehlten 4,2 Punkte. Überlegene Siegerin auf der großen Olympiaschanze wurde Nika Prevc.

