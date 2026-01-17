Skisprung Damen Weltcup: Großschanze aus ZhangjiakouJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Damen
Folge 204: Skisprung Damen Weltcup: Großschanze aus Zhangjiakou
98 Min.Folge vom 17.01.2026
Skispringerin Lisa Eder belegte auf der großen Olympiaschanze in Zhangjiakou den neunten Rang. Saisondominatorin Nika Prevc präsentierte sich weiterhin in Topform.
Skisprung-Weltcup der Damen
