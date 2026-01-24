Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 209vom 24.01.2026
95 Min.Folge vom 24.01.2026

Am Samstag sicherte sich Nika Prevc den Sieg beim Weltcup-Springen in Sapporo. Die Slowenin, die auch in der Gesamtwertung führt, setzte sich im ersten von zwei Wettbewerben an diesem Wochenende vor der Kanadierin Abigail Strate und der Norwegerin Anna Odine Ström durch. Lisa Eder, die zuletzt ihren Premierensieg in Zao gefeiert hatte, belegte diesmal den siebten Platz.

