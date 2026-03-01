Skisprung-Weltcup: Normalschanze Damen aus HinzenbachJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Damen
Folge 217: Skisprung-Weltcup: Normalschanze Damen aus Hinzenbach
91 Min.Folge vom 01.03.2026
Nach Rang zwei am Samstag in Hinzenbach nahm Lisa Eder am Sonntag im zweiten Springen den nächsten Anlauf auf den Sieg. Erneut galt es, Nika Prevc zu schlagen.
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