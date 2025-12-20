Zum Inhalt springenBarrierefrei
Skisprung-Weltcup der Herren

Skisprung-Weltcup Herren Engelberg Großschanze (in voller Länge)

ORF SPORT +Staffel 1Folge 188vom 20.12.2025
116 Min.Folge vom 20.12.2025

Das erste Skispringen in Engelberg hat am Samstag zwar erneut keinen Podestrang für Österreich gebracht, Jonas Schuster erreichte als Fünfter aber die besetze Platzierung seiner Karriere. Der Sohn von Werner Schuster war damit im vorletzten Bewerb vor der Vierschanzentournee bester ÖSV-Adler. Den Sieg holte sich der Slowene Domen Prevc, der mit dem fünften Sieg in Serie auch seine Weltcup-Führung ausbaute. Die Plätze zwei und drei belegten der Deutsche Felix Hoffmann und der Japaner Ren Nikaido.

