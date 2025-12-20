Skisprung-Weltcup Herren Engelberg Großschanze (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Herren
Folge 188: Skisprung-Weltcup Herren Engelberg Großschanze (in voller Länge)
116 Min.Folge vom 20.12.2025
Das erste Skispringen in Engelberg hat am Samstag zwar erneut keinen Podestrang für Österreich gebracht, Jonas Schuster erreichte als Fünfter aber die besetze Platzierung seiner Karriere. Der Sohn von Werner Schuster war damit im vorletzten Bewerb vor der Vierschanzentournee bester ÖSV-Adler. Den Sieg holte sich der Slowene Domen Prevc, der mit dem fünften Sieg in Serie auch seine Weltcup-Führung ausbaute. Die Plätze zwei und drei belegten der Deutsche Felix Hoffmann und der Japaner Ren Nikaido.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Skisprung-Weltcup der Herren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +