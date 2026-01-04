Vierschanzentournee: Springen in InnsbruckJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Herren
Folge 199: Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck
153 Min.Folge vom 04.01.2026
Nach einer starken Quali will das ÖSV-Team dem Tour-Dominator Domen Prevc in Innsbruck Paroli bieten. Konnten sie sich gegen den Slowenen durchsetzen?
Copyrights:© ORF SPORT +