Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Skisprung-Weltcup der Herren

Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck

ORF SPORT +Staffel 1Folge 199vom 04.01.2026
Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck

Vierschanzentournee: Springen in InnsbruckJetzt kostenlos streamen

Skisprung-Weltcup der Herren

Folge 199: Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck

153 Min.Folge vom 04.01.2026

Nach einer starken Quali will das ÖSV-Team dem Tour-Dominator Domen Prevc in Innsbruck Paroli bieten. Konnten sie sich gegen den Slowenen durchsetzen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Skisprung-Weltcup der Herren
ORF SPORT +
Skisprung-Weltcup der Herren

Skisprung-Weltcup der Herren

Alle 1 Staffeln und Folgen