ORF SPORT +Staffel 1Folge 201vom 05.01.2026
110 Min.Folge vom 05.01.2026

Der Slowene Domen Prevc gewann am Montag die Qualifikation in Bischofshofen und ist damit am Dienstag beim Dreikönigsspringen mit dabei. Stephan Embacher, Jan Hörl und Daniel Tschofenig belegten Platz zwei, drei und vier.

ORF SPORT +
