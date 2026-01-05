Skispringen Vierschanzentournee Bischofshofen QualifikationJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Herren
Folge 201: Skispringen Vierschanzentournee Bischofshofen Qualifikation
110 Min.Folge vom 05.01.2026
Der Slowene Domen Prevc gewann am Montag die Qualifikation in Bischofshofen und ist damit am Dienstag beim Dreikönigsspringen mit dabei. Stephan Embacher, Jan Hörl und Daniel Tschofenig belegten Platz zwei, drei und vier.
Skisprung-Weltcup der Herren
