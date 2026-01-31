Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Skisprung-Weltcup der Herren

Skisprung-Weltcup Herren Willingen (GER), Großschanze

ORF SPORT +Staffel 1Folge 217vom 31.01.2026
Skisprung-Weltcup Herren Willingen (GER), Großschanze

Skisprung-Weltcup Herren Willingen (GER), GroßschanzeJetzt kostenlos streamen

Skisprung-Weltcup der Herren

Folge 217: Skisprung-Weltcup Herren Willingen (GER), Großschanze

105 Min.Folge vom 31.01.2026

Domen Prevc (SLO) dominiert auch das Springen in Willingen (GER) mit Bestweiten in beiden Durchgängen. Manuel Fettner klassiert sich als bester Ski-Austria-Springer auf Platz fünf, Daniel Tschofenig belegt Platz zehn.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Skisprung-Weltcup der Herren
ORF SPORT +
Skisprung-Weltcup der Herren

Skisprung-Weltcup der Herren

Alle 1 Staffeln und Folgen