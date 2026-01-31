Skisprung-Weltcup Herren Willingen (GER), GroßschanzeJetzt kostenlos streamen
Skisprung-Weltcup der Herren
Folge 217: Skisprung-Weltcup Herren Willingen (GER), Großschanze
105 Min.Folge vom 31.01.2026
Domen Prevc (SLO) dominiert auch das Springen in Willingen (GER) mit Bestweiten in beiden Durchgängen. Manuel Fettner klassiert sich als bester Ski-Austria-Springer auf Platz fünf, Daniel Tschofenig belegt Platz zehn.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Skisprung-Weltcup der Herren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +