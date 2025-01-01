Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 22
Folge 22: Für immer ...

43 Min.Ab 12

Der Wissenschaftler Dr. Walden wurde in der Indianerhöhle von einem Energiestrahl ins Koma befördert. Nach seinem Erwachen ist nichts mehr wie vorher. Er kann die Glyphen in der Höhle lesen und entdeckt ungeahnte Superkräfte in sich. Nach der Interpretation der Zeichen ist er sicher, dass Clark ein Außerirdischer ist, der keine guten Absichten mit der Menschheit hat. Für Walden steht fest: Clark muss sterben.

