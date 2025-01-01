Smallville
Folge 21: School of Wax
42 Min.Ab 12
Für Clarks Jahrgangsstufe steht der letzte Schultag bevor. Eigentlich ein Grund zum Feiern - außer für Brendan. Der eher mittelmäßige Schüler hat noch keinen Studienplatz und Angst vor der Zukunft. Was seine Mitschülern nicht wissen: Brendan kann andere durch eine einzige Berührung zu Eis erstarren lassen. Nach und nach entführt er Mitschüler und verwandelt sie in einem Nachbau der Schule zu Eisskulpturen. Auch Chloe, Lana und Lois fallen ihm in die Hände ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen