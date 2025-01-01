Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Prototyp

Staffel 6Folge 21
Prototyp

Smallville

Folge 21: Prototyp

40 Min.Ab 12

Lex und Senator Burke arbeiten an einem neuen Projekt namens "Ares". Sie wollen einen Kampfroboter aus einer Leiche und der DNA des Super-Aliens Titan kreieren. Als Senator Burke jedoch aus dem Projekt aussteigen will, schickt Lex den Roboter, um ihn zu töten. Lois beobachtet den Mord und wird daraufhin verschleppt. Nun fürchtet sie um ihr eigenes Leben.

