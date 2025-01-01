Smallville
Folge 21: Geheimarmee
41 Min.Ab 12
Davis kann das Monster in sich nicht mehr kontrollieren. Für Chloe ist nun klar: Clark muss ihn ein für allemal zur Strecke bringen. Indes akquiriert Tess eine Armee aus Meteoriten-Freaks. Sie soll Davis aufspüren. Doch Plastique und Parasite finden heraus, dass Tess ganz andere Pläne hat. Was führt sie im Schilde?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen