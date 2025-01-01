Smallville
Folge 21: Die rote Königin
41 Min.Ab 12
Martha Kent stattet Clark nach langer Zeit mal wieder einen Besuch ab. Ihr neuer Lebensgefährte, der Journalist Perry White, ist ebenfalls mit von der Partie. Das glückliche Paar drückt jedoch auf Lois' Stimmung. Sie sieht einen höheren Sinn in ihrem Leben und erwartet von Clark mehr Hilfe dabei. Wird sie die Beziehung aufrechterhalten?
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
