Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 21.07.2025

ORF1Staffel 2025Folge 493vom 21.07.2025
Folge 493: Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 21.07.2025

45 Min.Folge vom 21.07.2025

Zwei Zweierteams treten im beinharten Wissenscheck bei Caroline Athanasiadis gegeneinander an. Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung führen zum Erfolg. Nur das beste Team bekommt am Ende das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Sendung neuen Herausforderern.

