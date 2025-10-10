Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 10.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 546: Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 10.10.2025
45 Min.Folge vom 10.10.2025
Zwei Zweierteams treten im beinharten Wissenscheck bei Caroline Athanasiadis gegeneinander an. Allgemeinwissen, Teamwork, Taktik und wohlüberlegte Risikoeinschätzung führen zum Erfolg. Das beste Team bekommt am Ende das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Sendung neuen Herausforderern.
