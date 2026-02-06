Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 06.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten
Folge 605: Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten vom 06.02.2026
43 Min.Folge vom 06.02.2026
Zwei Zweierteams treten im beinharten Wissenscheck bei Caroline Athanasiadis gegeneinander an. Allgemeinwissen, Teamwork, Taktik und wohlüberlegte Risikoeinschätzung führen zum Erfolg. Das beste Team bekommt am Ende das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Sendung neuen Herausforderern.
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Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten
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