Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Smart10 BIG - Das ESC Spezial vom 15.05.2026

ORF1Staffel 2026Folge 656vom 14.05.2026
Smart10 BIG - Das ESC Spezial vom 15.05.2026

Smart10 BIG - Das ESC Spezial vom 15.05.2026Jetzt kostenlos streamen

Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Folge 656: Smart10 BIG - Das ESC Spezial vom 15.05.2026

107 Min.Folge vom 14.05.2026

"Smart10 BIG - Das ESC-Special" bringt Eurovision-Stimmung in die Wohnzimmer: Moderatorin Caroline Athanasiadis begrüßt prominente Gäste wie Thorsteinn Einarsson, Missy May und weitere ESC-begeisterte Persönlichkeiten, die jeweils gemeinsam mit einem Songcontest-Fan antreten. In mehreren spannenden Runden sind Wissen, Schnelligkeit und Nervenstärke gefragt. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten
ORF1
Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Alle 2 Staffeln und Folgen