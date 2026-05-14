Smart10 BIG - Das ESC Spezial vom 15.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten
Folge 656: Smart10 BIG - Das ESC Spezial vom 15.05.2026
107 Min.Folge vom 14.05.2026
"Smart10 BIG - Das ESC-Special" bringt Eurovision-Stimmung in die Wohnzimmer: Moderatorin Caroline Athanasiadis begrüßt prominente Gäste wie Thorsteinn Einarsson, Missy May und weitere ESC-begeisterte Persönlichkeiten, die jeweils gemeinsam mit einem Songcontest-Fan antreten. In mehreren spannenden Runden sind Wissen, Schnelligkeit und Nervenstärke gefragt. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF
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