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Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Smart10 BIG - Das Quiz mit den 10 Möglichkeiten vom 06.06.2026

ORF1Staffel 2026Folge 666vom 05.06.2026
Smart10 BIG - Das Quiz mit den 10 Möglichkeiten vom 06.06.2026

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Smart10 - Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten

Folge 666: Smart10 BIG - Das Quiz mit den 10 Möglichkeiten vom 06.06.2026

117 Min.Folge vom 05.06.2026

Anpfiff für Smart10 BIG! Österreich ist im WM-Fieber und Smart10 jubelt mit. Zum WM-Auftakt zieht das Quiz mit den 10 Antwortmöglichkeiten - moderiert von Caroline Athanasiadis - in den Hauptabend ein. Vier prominente Teams treten im K.O.-System gegeneinander an und stellen ihr Wissen rund um WM-Geschichte, Fußball und Allgemeinwissen unter Beweis. In zwei Halbfinali messen sich je zwei Teams, bevor die Sieger-Teams im großen Finale um 10.000 Euro für den guten Zweck quizzen. Mit dabei: Alina Eberstaller, Irene Fuhrmann, Nici Schmidhofer, Dr. Bohl, Peter Moizi, Toni Polster, Herbert Prohaska und Peter Stöger. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF

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