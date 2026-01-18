Snowboard Weltcup: PGS aus BanskoJetzt kostenlos streamen
Snowboard-Weltcup
Folge 197: Snowboard Weltcup: PGS aus Bansko
36 Min.Folge vom 18.01.2026
Der Kärntner Fabian Obmann hat am Sonntag beim Snowboard-Parallel-Riesentorlauf in Bansko den Sieg nur knapp verpasst. Der 29-Jährige musste sich in Bulgarien erst im großen Finale dem Lokalmatador Terwel Zamfirow um 15 Hundertstel beugen. Samstag-Triumphator Benjamin Karl schied im Viertelfinale gegen den Bulgaren Radoslaw Jankow aus. Im Frauenbewerb der Olympiadisziplin scheiterte Martina Ankele als einzige im Achtelfinale stehende Österreicherin früh.
Snowboard-Weltcup
Copyrights:© ORF SPORT +