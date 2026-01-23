Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snowboard-Weltcup

Snowboard-Weltcup: Parallelriesenslalom Simonhöhe (in voller Länge)

ORF SPORT +Staffel 1Folge 201vom 23.01.2026
Vor vier Jahren feierte der Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe seine erfolgreiche Premiere. Auch heuer geht in Kärnten wieder der Parallel-Riesenslalom der Herren über die Bühne, bei dem die österreichischen Fahrer zu den Favoriten zählen.

